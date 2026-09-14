Shimla News: अतिक्रमण पर छह का सामान जब्त
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। नगर निगम की टीम ने सोमवार दोपहर बाद लोअर बाजार, सब्जी मंडी क्षेत्र का निरीक्षण कर अतिक्रमण करने वाले छह दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। निगम टीम ने सब्जी मंडी में सड़क पर सब्जियों की दुकान सजाए बैठे चार दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। टीम ने लिफ्ट और लोअर बाजार से एक-एक तहबाजारी का सामान जब्त किया। इंस्पेक्टर रमेश ठाकुर की अगुवाई वाली टीम ने अन्य दुकानदारों को भी अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। ब्यूरो
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