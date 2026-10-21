फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Goddess Durga was bid farewell with Sindoor Khela at Kalibari Temple.

Shimla News: कालीबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी विदाई

Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Goddess Durga was bid farewell with Sindoor Khela at Kalibari Temple.
दुल्हन की तरह सजाकर और शृंगार कर भेजी मां
विज्ञापन

आईटीबीपी तालाब तारादेवी में हुआ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के कालीबाड़ी मंदिर में बुधवार को सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हुआ। बंगाली महिलाओं ने लाल और सफेद रंग की साड़ियां पहनकर सुबह 10 बजे मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और उनका शृंगार किया।


इसके बाद दोपहर तीन बजे कालीबाड़ी हॉल में स्थापित पांच मूर्तियों को भव्य विदाई दी गई। इन मूर्तियों का विसर्जन तारादेवी स्थित आईटीबीपी तालाब में किया गया। मंदिर में सुबह सबसे पहले विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद हॉल में बंगाली परंपरा के अनुसार सुहागिन महिलाओं ने मां का बोगेन (शृंगार) किया और दर्पण के माध्यम से मां के चरणों के दर्शन किए। महिलाओं ने पारंपरिक विधि से पान के पत्तों, आल्ता, सिंदूर, चूड़ियों, फूलों और गहनों से मां का सोलह शृंगार किया। इसके बाद महिलाओं ने कतारों में खड़े होकर बारी-बारी से मां को सिंदूर लगाया और एक-दूसरे को टीका किया। उन्होंने एक-दूसरे के चेहरे पर भी सिंदूर लगाया। इस दौरान महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर पारंपरिक सामूहिक नृत्य किया। इस दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े। मां का विदाई समारोह मनाने के बाद दोपहर तीन बजे हॉल में स्थापित पांच मूर्तियों मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को मंदिर से विदाई दी गई। इसके बाद शाम को आईटीबीपी तालाब में धूनी और मां के जयकारों के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि जिस तरह बेटी अपने मायके आती है और उसे सजाकर वापस ससुराल विदा किया जाता है, उसी तरह मां दुर्गा को भी दुल्हन की तरह सजाकर दशमी के दिन विदाई दी जाती है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है। इसके बाद शाम सात बजे मंदिर में मिलन उत्सव मनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें