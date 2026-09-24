Shimla News: जुन्गा स्कूल की बेटियां बनीं ओवरऑल चैंपियन
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। सुन्नी में हुई अंडर-14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जुन्गा स्कूल की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन के बल पर जुन्गा स्कूल ने ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय की 13 छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इनमें भूमिका, मधु, साक्षी , प्रियंका, मानवी, गुंजन, महक, मानसी, जैस्मिन, समृद्धि, कृतिका, हर्षिता और मीनाक्षी का चयन हुआ है। इससे विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य महेश शर्मा सहित अन्य स्टाफ सदस्य और बच्चों ने छात्रा खिलाड़ियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में जुन्गा स्कूल की छात्राओं ने एथलेटिक्स में प्रथम स्थान हासिल कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। हॉकी में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सराहन की टीम को 6-0 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा हैंडबॉल और बास्केटबॉल में भी टीम सेकंड रनर-अप रही।
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