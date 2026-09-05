Shimla News: गार्गी हमीरपुर कॉलेज से करेगी एमबीबीएस की पढ़ाई
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिले के चौपाल क्षेत्र की गार्गी दासटा ने नीट-2026 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन्हें एमबीबीएस में प्रवेश मिला है। गार्गी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करेगी। गार्गी शिमला जिला के चौपाल के सरैन गांव की निवासी हैं। गार्गी के पिता रोशन दासटा भारतीय सेना से कैप्टन रिटायर्ड हैं और विद्या दासटा गृहिणी हैं। गार्गी ने कहा कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन से यह सफलता मिली है। संवाद
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