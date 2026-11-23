मंत्री जगत सिंह नेगी की राफेल विमानों और भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी का विरोध हुआ। हमीरपुर में भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नेगी की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली। इसके बाद मंत्री का पुतला दहन किया गया। उन्होंने नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई। भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया प्रदर्शन में विशेष रूप से मौजूद रहे।

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गुलेरिया ने कहा कि भारतीय सेना देश की आन, बान और शान है। सैनिक कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं और सर्वोच्च बलिदान देते हैं। सेना और देश की रक्षा क्षमताओं पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री की टिप्पणी से पूर्व सैनिकों में गहरा रोष है। कांग्रेस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह मंत्री के बयान से सहमत है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने रखने की मांग की गई।गुलेरिया ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। सेना और सैनिकों का सम्मान दलगत राजनीति से ऊपर है। राफेल भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे संवेदनशील विषयों पर तथ्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए।हिमाचल की वीरभूमि और माफी की मांगगुलेरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक वीरभूमि है। यहां के हजारों परिवारों का सशस्त्र सेनाओं से गहरा जुड़ाव है। प्रदेश के अनेक जवानों ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे में पूर्व सैनिकों की भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने मंत्री से बयान का संदर्भ स्पष्ट करने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी अनूप ठाकुर भी उपस्थित थे।