मौसम विभाग के अनुसार, बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के आसपास, हमीरपुर में सुजानपुर टीहरा और आसपास के क्षेत्रों तथा मंडी के बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में 23, 24 और 25 नवंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरा देर रात, सुबह तड़के और सुबह के समय परेशानी पैदा कर सकता है।कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित होने और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम संबंधी अपडेट लेते रहने, वाहन धीमी गति से चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 23 से 29 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। हालांकि, मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 3 से 7 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 3 से 15 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 6 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में रविवार का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा।



मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अगले 48 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।



26 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रदेश में किसी विशेष मौसम चेतावनी की संभावना नहीं जताई गई है।

जिला स्तर पर मौसम चेतावनी

बिलासपुर: भाखड़ा बांध जलाशय के आसपास घना कोहरा संभावित।

हमीरपुर: सुजानपुर टीहरा और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा।

मंडी: बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा।

ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति: कोई विशेष चेतावनी नहीं।