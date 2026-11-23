हिमाचल में इस दिन तक मौसम रहेगा साफ: इन जिलों में तीन दिन घने कोहरे का अलर्ट; वाहन चालकों को ये सलाह
हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में 23 से 25 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 23 से 29 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। हालांकि, मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, बिलासपुर में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के आसपास, हमीरपुर में सुजानपुर टीहरा और आसपास के क्षेत्रों तथा मंडी के बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में 23, 24 और 25 नवंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरा देर रात, सुबह तड़के और सुबह के समय परेशानी पैदा कर सकता है।
कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित होने और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम संबंधी अपडेट लेते रहने, वाहन धीमी गति से चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अगले 48 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
26 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रदेश में किसी विशेष मौसम चेतावनी की संभावना नहीं जताई गई है।
जिला स्तर पर मौसम चेतावनी
बिलासपुर: भाखड़ा बांध जलाशय के आसपास घना कोहरा संभावित।
हमीरपुर: सुजानपुर टीहरा और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा।
मंडी: बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा।
ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति: कोई विशेष चेतावनी नहीं।