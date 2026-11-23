कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, किसानों और आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में गांव-गांव तक सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने आठ बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, जिसके लिए वह क्षेत्र की जनता के सदैव ऋणी रहेंगे।

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जन्मदिन के अवसर पर आयोजित जनसभा में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विधायक के साथ-साथ मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। वीरभद्र सिंह ने उनकी ओर से रखी गई मांगों को हमेशा खुले दिल से स्वीकार किया। स्कूलों को स्तरोन्नत करने से लेकर कॉलेज और अन्य संस्थान खोलने तक के प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी दी गई।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्य कर रही है। केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की गई है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम किया है।महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना, किसानों को प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर समर्थन मूल्य और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी।