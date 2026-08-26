Shimla News: रासलीला में श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता का मंचन
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में आयोजित रासलीला के छठे दिन बुधवार को कलाकारों ने सुदामा चरित्र लीला का मंचन किया। रासलीला में कलाकारों ने सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता, भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ भाव की कथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। लीला में दिखाया कि सुदामा और श्रीकृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में साथ शिक्षा ग्रहण की थी। लीला के दौरान सुदामा के श्रीकृष्ण से मिलने, सुदामा के चरण धोए जाने के साथ चिउड़े की मुट्ठी देने की बात को भी दिखाया है। सनातन धर्म सभा के प्रचार मंत्री सुमन पाल दत्ता ने बताया कि रासलीला का समापन 27 अगस्त को होगा। संवाद
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