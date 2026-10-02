Shimla News: इको टास्क ने कुफरी में चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के कुफरी बाजार और हेरिटेज पॉंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 133 इको टास्क फोर्स (डोगरा) कुफरी ने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने राष्ट्रपति निवास मशोबरा स्थित ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई की। दो अक्तूबर तक चले अभियान का मुख्य आकर्षण इस पारंपरिक जल स्रोत की सफाई और संरक्षण रहा। टास्क फोर्स के जवानों ने राष्ट्रपति निवास के कर्मचारियों, वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ, एसजेवीएनएल, पंचायत कुफरी और स्थानीय दुकानदारों के साथ कुफरी हेरिटेज पॉंड और पर्यटक बाजार में भी व्यापक सफाई की। इसके तहत बीते बुधवार को राजकीय उच्च विद्यालय शकरा में स्कूल परिसर, खेल मैदान और तालाब की सफाई की गई। संवाद
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