Shimla News: कालीबाड़ी मंदिर में कल से शुरू होगा दुर्गा पूजा महोत्सव

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यह महोत्सव 21 अक्तूबर तक चलेगा। इसका मुख्य आकर्षण त्रेता युग से चली आ रही संधि पूजा होगी। इसके लिए विशेष रूप से कोलकाता से कमल के 108 फूल शिमला लाए जाएंगे। यह फूल 18 अक्तूबर को शिमला पहुंचेंगे। इन्हें आइस बॉक्स में लाया जाता है, ताकि पूजा के समय तक ताजा रखा जा सके।17 अक्तूबर को सुबह 9:27 बजे शारदीय दुर्गा देवी की नवपत्रिका प्रवेश, स्थापना और महासप्तमी विहित पूजा होगी। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और भोग लगाया जाएगा। सुबह 11 बजे पुष्पांजलि के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं शाम सात बजे संध्या आरती होगी।19 अक्तूबर को सुबह 6:15 बजे महाष्टमी पूजा होगी। इस दौरान पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ प्रसाद वितरित किया जाएगा। सुबह 7:25 बजे से संधि पूजा शुरू होगी। इस दौरान माता को 108 कमल के फूल चढ़ाए जाएंगे और 108 दीपक जलाए जाएंगे। संधि पूजा देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं।