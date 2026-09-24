Shimla News: घणाहट्टी में निकाली नशा मुक्ति रैली
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
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शिमला। राजधानी के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घणाहट्टी में वीरवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता रैली निकाली। स्कूल एनएसएस नोडल अधिकारी लीला शर्मा और अमरचंद ने बताया कि स्वयंसेवियों ने विद्यालय से लेकर पूरे बाजार तक एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। एनएसएस स्वयंसेवी आशिमा और हिमांशी ने एनएसएस के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। इस नाटिका के माध्यम से समाज को नशे से दूर रहने का सशक्त संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य लोकेश नेगी ने इस अवसर पर सभी कार्यक्रम को संबोधित किया।
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