शिमला: भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों की घोषणा, 17 संगठनात्मक जिलों में नियुक्तियां

भाजपा हिमाचल प्रदेश परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज कुमार राणा ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के उपरांत परिवहन प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों की घोषणा की है। प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में जिला संयोजकों की नियुक्ति की गई है। मनोज कुमार राणा ने बताया कि शिमला से अमित चड्ढा, देहरा से सुभाष चंद, ऊना से संदीप शर्मा, सुंदरनगर से भूपेंद्र रावत, कुल्लू से नूप राम, हमीरपुर से विनोद सोनी, बिलासपुर से राजेश पटियाल, महासू से पप्पू रांझटा, पालमपुर से मदन चौधरी, कांगड़ा से विनय वैदी, चंबा से नरेश महाजन, सोलन से प्रमोद शर्मा, सिरमौर से राहुल तोमर, मंडी से नरेंद्र ठाकुर, नूरपुर से केवल कलोत्रा, किन्नौर से सीता राम नेगी और लाहौल-स्पीति से सोनम तंजिन को जिला संयोजक नियुक्त किया गया है।

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उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं और सुझावों को संगठन तक पहुंचाने तथा प्रकोष्ठ को जिला स्तर पर और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने में नवनियुक्त जिला संयोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सभी जिला संयोजक संगठन के कार्यक्रमों और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करेंगे। मनोज कुमार राणा ने सभी नवनियुक्त जिला संयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।