धर्मशाला: दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू, खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के लिए दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 03:39 PM IST
सार
धर्मशाला के साई हेलिपैड पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह व खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी सहित गणमान्य लोगों ने सीएम का स्वागत किया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली दाैरा पूरा कर धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला के साई हेलिपैड पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह व खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी सहित गणमान्य लोगों ने सीएम का स्वागत किया।
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मुख्यमंत्री ने साई ग्राउंड में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा को उचित दिशा-निर्देश दिए। विधानसभा पहुंचने पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
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