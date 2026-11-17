उन्होंने पीटरहॉफ को पीपीपी मोड पर देने की चर्चा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संपत्ति के नाम से शिमला की पहचान है। दिल्ली में केजरीवाल से जमीन को लेकर उनके समय में बात हुई थी। उसका नक्शा बनाया गया था। अब वह 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उसे भी पीपीपी मोड पर देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनने में आ रहा है कि तपोवन स्थित विधानसभा भवन को बेचने की तैयारी है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार के पास इस भवन को बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं है। जयराम ने जवाब दिया कि हो सकता है यह बात अभी अध्यक्ष तक नहीं पहुंची हो, लेकिन हिमाचल ऑन सेल है।



उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास आज बोलने के लिए कोई विषय नहीं था। अचानक इन पर वज्रपात हुआ है। राजनीतिक विरोध करते हुए ये न जाने किस दुनिया में पहुंच गए हैं। इन्होंने सदन में कोई दस्तावेज नहीं रखा। मुकेश ने कहा कि सरकार ने न तो बेचने का कोई सौदा किया है और न ही हिमाचल को बेचने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने जयराम से पूछा कि दिल्ली से किसका दबाव बता रहे हैं, यह बताएं और दस्तावेज सदन में रखें।