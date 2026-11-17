उन्होंने मैदान के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने पर मंडी की सांसद कंगना रनौत का आभार जताया। कौल सिंह नेगी ने कहा कि सांसद के पिछले रामपुर दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष महेंद्र जैन और स्थानीय लोगों ने सराग मैदान के सुधार एवं निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की मांग रखी थी। इस पर सांसद ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे।

निर्माण के लिए स्वीकृत पूरी राशि मैदान पर होगी खर्च

कौल सिंह नेगी ने कहा कि सराग मैदान में निर्माण कार्य तेजी से और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सांसद की ओर से स्वीकृत की गई पूरी धनराशि मैदान के निर्माण कार्य पर ही खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोपालपुर पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग भी श्रमदान के माध्यम से मैदान को तैयार करने में योगदान दे रहे हैं। मेला मैदान समिति ने हर गांव के लोगों को इस सामूहिक प्रयास से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। मंगलवार को बाड़ा गांव के ग्रामीण श्रमदान करने मैदान पहुंचे। आने वाले दिनों में पंचायत के अन्य गांवों के लोग भी अलग-अलग दिन श्रमदान में भागीदारी निभाएंगे।



मैदान तैयार होने पर मेले और खेलकूद गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

कौल सिंह नेगी ने कहा कि स्थानीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सहयोग की यह पहल दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने मेला मैदान समिति और श्रमदान करने वाले सभी ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैदान का निर्माण पूरा होने के बाद यहां आयोजित होने वाले मेले को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी पहले से बेहतर स्तर पर किया जा सकेगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सराहन महेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष रामपुर नरेश चौहान, मीडिया प्रभारी सहित मंडल के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।