मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए अगले पांच दिनों तक कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे दिन के समय तापमान में कुछ राहत महसूस हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम के मिजाज में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। इस दौरान न तो बारिश की संभावना जताई गई है और न ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान है।

कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान -4.1 डिग्री

मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है। मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। अधिकांश मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।



23 नवंबर तक सभी जिलों में कोई चेतावनी नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी सात दिवसीय चेतावनी तालिका में 17 से 23 नवंबर तक किसी भी दिन के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। वहीं, अगले पांच दिनों के जिला स्तर के पूर्वानुमान में भी सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। फिलहाल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में अगले एक सप्ताह तक मौसम के शुष्क रहने के संकेत हैं।