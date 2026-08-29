Shimla News: धामी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस की धूम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। धामी कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया। इस मौके पर कबड्डी और वॉलीबाल की प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य दिनेश सिंह कंवर, शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक रमेश चौहान ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष रमेश चौहान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवाद
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