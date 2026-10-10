देहरादून: कैंची धाम में क्षमता के आधार पर तय होगी श्रद्धालुओं की संख्या, भीड़ नियंत्रण के लिए पंजीकरण की कवायद

बाबा नीब करौरी के कैंची धाम में दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तर्ज पर पंजीकरण कराने का निर्णय लिया है। कैंची धाम की धारण क्षमता के आधार पर श्रद्धालुओं की संख्या तय की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन व शासन के बीच जल्द ही बैठक के बाद संख्या निर्धारित की जाएगी। चारधाम की तरह कैंची धाम में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है।

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