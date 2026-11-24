Shimla News: डेटा स्थानांतरण से वेबसाइट धीमी, परीक्षार्थी हुए परेशान
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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परीक्षाओं के बीच ऑनलाइन हो रही सेवा
परीक्षा संबंधी सूचनाएं और जरूरी दस्तावेज देखने में लग रहा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला की वेबसाइट पर डेटा स्थानांतरण का काम चलने के कारण इसकी गति धीमी हो गई है। इसका असर विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेवाओं पर पड़ रहा है। इन दिनों चल रही परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को वेबसाइट इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
परीक्षा संबंधी सूचनाएं देखने, डेटशीट डाउनलोड करने और अन्य जरूरी जानकारियां प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में आज से स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा संबंधी सूचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी और अन्य अधिसूचनाओं के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी वेबसाइट का रुख कर रहे हैं। वेबसाइट की धीमी गति के कारण कई बार पेज खुलने में अधिक समय लग रहा है। विवि की वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, परिणाम और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अधिसूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया के चलते इन सेवाओं तक पहुंचने में हो रही देरी विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ा रही है। वहीं कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि नई वेबसाइट जल्द शुरू की जाएगी।
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परीक्षा संबंधी सूचनाएं और जरूरी दस्तावेज देखने में लग रहा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला की वेबसाइट पर डेटा स्थानांतरण का काम चलने के कारण इसकी गति धीमी हो गई है। इसका असर विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेवाओं पर पड़ रहा है। इन दिनों चल रही परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को वेबसाइट इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
परीक्षा संबंधी सूचनाएं देखने, डेटशीट डाउनलोड करने और अन्य जरूरी जानकारियां प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में आज से स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा संबंधी सूचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी और अन्य अधिसूचनाओं के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी वेबसाइट का रुख कर रहे हैं। वेबसाइट की धीमी गति के कारण कई बार पेज खुलने में अधिक समय लग रहा है। विवि की वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, परिणाम और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अधिसूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया के चलते इन सेवाओं तक पहुंचने में हो रही देरी विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ा रही है। वहीं कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि नई वेबसाइट जल्द शुरू की जाएगी।
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