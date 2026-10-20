Shimla News: कालीबाड़ी मंदिर के पास फिसलन का खतरा
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर के कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्र के चलते दुर्गा पूजा के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहां रोजाना इन्हें भंडारा भी परोसा जा रहा है। मंदिर के भंडारा हाॅल के बाहर हाथ धोने के लिए लगे वाॅश बेसिन में पानी की निकासी बंद हो गई है। इसके चलते इसका पानी सीढि़यों पर बहने लगा है। पानी से सीढि़यों पर फिसलन बढ़ गई है। भंडारा हॉल की सीढि़यों पर मंगलवार को भी पानी बहने और फिसलन के चलते प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने मांग की है कि पानी की निकासी दुरुस्त की जाए। संवाद
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