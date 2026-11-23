{"_id":"6b045035e6ba66b88002c23f","slug":"critical-care-department-also-launched-at-super-speciality-hospital-chamiana-shimla-news-c-19-sml1002-824402-2026-11-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना

में क्रिटिकल केयर विभाग भी शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में क्रिटिकल केयर विभाग भी शुरू

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

