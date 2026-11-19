इटावा जिले में बकेवर थाना पुलिस ने बुधवार की रात महेवा-निवाड़ीकला मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान छिनैती और झपट्टामारी के मामले में वांछित एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक और 700 रुपये नकद बरामद किए हैं।

विज्ञापन



घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी महेवा भेजा गया। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी देहात श्रीशचंद्र सीओ भरथना रामदवन मौर्य भी घटना स्थल पर पहुँचे। एसपी देहात श्रीशचंद्र ने बताया 18 नवंबर को थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक अहेरीपुर चौकी इंचार्ज अमरकांत त्यागी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस महेवा-अछल्दा मार्ग पर निवाड़ी कला पेट्रोल पंप के आगे संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी।