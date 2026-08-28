Shimla News: चायली खुर्द सड़क की हालत खराब
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। जिले की चायली पंचायत के चायली खुर्द मार्ग की बरसात के कारण हालत खराब हो रही है। सड़क पर लगातार मलबा आने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों ने मांग की है कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। सड़क के बार-बार खराब होने के बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से पंचायत के आग्रह पर कार्य शुरू कर दिया है। पंचायत चायली के प्रधान जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क को कई बार नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग ने पंचायत की मांग को गंभीरता से लेते हुए जेसीबी भेजकर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया है। पंचायत के गांव कलावहट की सड़क को भी जल्द पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन