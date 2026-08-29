Shimla News: टुटू स्कूल में खेल दिवस पर स्पर्धा का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू में राष्ट्रीय खेल दिवस पर अंतर-सदनीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्र-छात्राओं के लिए कबड्डी और वॉलीबाल की प्रतियोगिता करवाई गई। बालिका कबड्डी में टैगोर सदन ने प्रथम स्थान हासिल किया। मिश्रित वॉलीबाल प्रतियोगिता में भी टैगोर सदन विजेता रहा। इसी तरह बालक वर्ग में कबड्डी में रमन सदन ने बाजी मारी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसएमसी अध्यक्ष अनुराधा शर्मा ने शिरकत की। उनके साथ एसएमसी सलाहकार कंचन गौतम, समुदाय प्रतिनिधि उत्तम कश्यप सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रधानाचार्य डॉ. रशिमा राणा ने विजेता व प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दीं। संवाद
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