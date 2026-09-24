Shimla News: चियोग स्कूल में चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग में वीरवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) दिवस मनाया गया। इसमें प्रधानाचार्य संदीप कुमार शर्मा मुख्य अतिथि थे। एनएसएस स्वयंसेवियों ने सेवा, अनुशासन और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता जताई। संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करता है। एनएसएस प्रभारी विजय लक्ष्मी ने स्वयंसेवियों को सेवा, अनुशासन और स्वच्छता अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। संवाद
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