Shimla News: एचपीयू परिसर में की गई सफाई
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान नोडल अधिकारी डॉ. संग्राम सिंह छवारू ने छात्र कल्याण विभाग और एससीए के सहयोग से आयोजित किया। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. रोशनलाल जिंटा, डॉ. मीरा हेटा, प्रो. उषा रानी, एससीए अध्यक्ष निकिता, पारुल मेहता और छात्रावासों के विद्यार्थियों ने परिसर की सफाई की। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों को अपनाने की शपथ दिलाई गई। संवाद
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