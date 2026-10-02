Shimla News: गेयटी में बाल रंगमंच महोत्सव 7 से
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को मंच देने के उद्देश्य से कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चौथे बाल रंगमंच महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह महोत्सव 7 से 9 अक्तूबर तक गेयटी थियेटर के गौथिक हॉल में होगा। महोत्सव में शिमला और आसपास के क्षेत्रों की 15 प्रमुख शिक्षण तथा सामाजिक संस्थाओं के बाल कलाकार अपनी नाट्य प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों के अनुसार बाल रंगमंच महोत्सव बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के साथ उन्हें अपनी बात, कल्पना और सपनों को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। महोत्सव की तैयारियों के तहत प्रतिभागी टीमों की ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। यह जानकारी कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष वंदना भागड़ा ने दी। संवाद
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