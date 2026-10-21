Shimla News: आरकेएमवी में दान उत्सव शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में बुधवार से चार दिवसीय दान उत्सव शुरू हुआ। महाविद्यालय की ओर से गूंज संस्था के सहयोग से 21 से 24 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में लोग पुराने कपड़े, बर्तन, जूते, खिलौने, स्टेशनरी, चादरें और कंबल दान कर सकेंगे। एकत्र की गईं वस्तुएं जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएंगी। प्राचार्य अनुरिता सक्सेना ने लोगों से केवल साफ और उपयोगी वस्तुएं दान करने की अपील की है। कपड़े धुले हुए हों और बर्तन, खिलौने तथा अन्य सामान अच्छी स्थिति में हों। प्रत्येक बैग या डिब्बे पर वस्तु का नाम लिखना अनिवार्य है। संवाद
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