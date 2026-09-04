स्वाइन फ्लू: समूरकलां स्कूल की खेल प्रतियोगिता में शामिल छठी की छात्रा संक्रमित, आइसोलेट किया

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में समूरकलां स्कूल में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छठी कक्षा की एक छात्रा स्वाइन फ्लू संक्रमित पाई गई है। छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन छात्रा, उसकी मां और भाई को आइसोलेट कर दिया है। छात्रा का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां में शुरू कर दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार छात्रा की हालत फिलहाल स्थिर है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने समूरकलां में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया था।

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