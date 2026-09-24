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Shimla News: सरकार की गारंटियों के खिलाफ राजधानी में भाजपा का प्रदर्शन

Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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BJP protests in the capital against government guarantees
सीटीओ चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी
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कांग्रेस सरकार पर गारंटियां पूरा न करने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। भारतीय जनता पार्टी के शिमला जिला संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार की नीतियों और जनहित के मुद्दों को लेकर वीरवार सुबह 11:30 बजे राजधानी के सीटीओ चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
पार्टी नेताओं ने सरकार पर गारंटियां पूरी न कर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष केशव चौहान और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकार पर कड़े प्रहार किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वायदा किया था। अब सरकार को चार साल हो गए हैं लेकिन महिलाओं को यह पैसा नहीं मिला। दो लाख नौकरियों से लेकर दो रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदने जैसी झूठी गारंटियां देकर जनता को ठगा गया।
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आरोप लगाया कि सरकार इन वादों को पूरा करने में विफल रही है। भाजपा शिमला प्रत्याशी संजय सूद और रवि मेहता ने कहा कि छात्र, युवा, कर्मचारी से लेकर पेंशनर तक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन में प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजीव देश्टा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर और जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीना शर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय चंद नेगी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष पूर्ण मल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमित ठाकुर समेत भाजपा पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।
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सरकार की जनविरोधी नीतियों पर हमला
भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। भाजना नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है और अपने वादों से मुकर रही है। जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी सरकार को घेरते हुए उसकी विफलताओं को उजागर किया। कहा कि प्रदेश में विकास के काम ठप हो गए हैं। किसान, मजदूर परेशान हैं। सरकार ने जो सपने दिखाए थे, वे धरातल पर नहीं उतारे।
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