{"_id":"6afda5018a7b0f22a805f5da","slug":"bimla-became-president-and-reena-became-general-secretary-shimla-news-c-19-sml1002-821942-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बिमला अध्यक्ष और रीना बनीं महासचिव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बिमला अध्यक्ष और रीना बनीं महासचिव

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

