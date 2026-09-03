विधेयक पारित: सड़क तोड़ने, अनधिकृत खोदाई करने पर दोषी को दोबारा निर्माण लागत का पांच गुना जुर्माना देना होगा

सवालों के जवाब न मिलने पर भाजपा ने जताई आपत्ति

सदन में सवालों के जवाब न मिलने पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जमवाल और लोकेंद्र कुमार ने आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि दो से तीन सत्रों के बाद भी जवाब न मिलना ठीक नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले सभी जवाब उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। विपक्षी सदस्य राजनीतिक लाभ के लिए प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में आए 3 साल 8 महीने और 23 दिन हुए हैं और इस अवधि में लगातार सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। सरकार चुनाव देखकर राजनीत नहीं करती, बल्कि जनता की सेवा करती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि करीब 1100 सवालों के जवाब उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आठ-दस सवालों के जवाब नहीं मिल पाए तो आपत्ति ठीक नहीं है।