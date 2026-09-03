हिमाचल मानसून सत्र: विधायकों को मिलेगी झंडी, हर जिले का अलग-अलग फ्लैग होगा

हिमाचल प्रदेश में विधायकों को झंडी मिलेगी। हर जिले का अलग-अलग फ्लैग होगा। गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सदन में इसकी जानकारी दी। एक सप्ताह के भीतर विधानसभा सचिवालय इसकी अधिसूचना जारी करेगा। बता दें, बीते बजट सत्र में विधायकों ने झंडी की मांग की थी। तर्क दिया कि मुख्य सचिव, सचिव, डीसी, एसपी को झंडी दी गई तो विधायकों को क्यों नहीं। अब इस मांग को पूरा कर लिया गया है।

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वहीं सदन में नियम 130 के तहत चर्चा के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दिसंबर, 2026 तक 18 हजार सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पांच साल में सरकार एक लाख सरकारी नौकरी का आंकड़ा छुएगी। उधर, बेरोजगारों के साथ अन्याय, गारंटियों को लेकर विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया।