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हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: 23 सितंबर को पेश नहीं होने पर श्रीगंगानगर कलेक्टर के खिलाफ होगी कड़ा दंडात्मक कार्र

Thu, 03 Sep 2026 05:37 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 05:37 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने पुनर्वास से जुड़ी एक आदेश अनुपालन याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को आगामी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है। 

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High Court's stern warning: Strict punitive action will be taken against the Sri Ganganagar Collector if they
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुनर्वास से जुड़ी एक आदेश अनुपालन याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को आगामी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि यदि अधिकारी अगली तारीख पर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी दंडात्मक या बलपूर्वक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु की खंडपीठ ने अनुपालन याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए।

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सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में तर्क दिया गया था कि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और वर्तमान में नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) का काम जारी है, जिसके कारण वे अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। खंडपीठ ने ध्यान दिलाया कि इससे पहले जुलाई 2026 में भी संसद के मानसून सत्र का हवाला देने पर अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। हाईकोर्ट ने परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस बार तो छूट प्रदान कर दी, लेकिन साथ ही सख्त हिदायत दी कि जिला कलेक्टर को आगामी 23 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में हर हाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

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