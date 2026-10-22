{"_id":"6ada0c511204c89ed50a411c","slug":"beauty-and-wellness-training-given-to-students-shimla-news-c-19-sml1002-808217-2026-10-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: विद्यार्थियों को दिया ब्यूटी एंड वेलनेस का प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: विद्यार्थियों को दिया ब्यूटी एंड वेलनेस का प्रशिक्षण

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

