Shimla News: छात्राओं को स्वास्थ्य व मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में किया जागरूक

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शिमला। राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर में छात्राओं को स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में करीब 1700 छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ पारिका और डॉ. रानू ने छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े विषयों की जानकारी दी। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, सेनेटरी पैड के सुरक्षित एवं उचित उपयोग, सही निपटान तथा मासिक धर्म से जुड़ी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है और इसके प्रति सही जानकारी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। उन्होंने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, स्वच्छ सेनेटरी उत्पादों का इस्तेमाल करने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा हाथों की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक आहार और साफ-सुथरे वातावरण को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य रक्षा जमवाल समेत विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे।