एचपीयू शिमला: स्नातक और शास्त्री परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी, जानें कब से होगा आयोजन

शास्त्री की अनुपूरक परीक्षाओं का भी बदला कार्यक्रम

द्वितीय वर्ष में संस्कृत विषय के संस्कृत नाटक की परीक्षा 27 नवंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। पत्रकारिता विषय के न्यू मीडिया कम्युनिकेशन और बीकॉम के कॉस्ट अकाउंटिंग की परीक्षा इसी दिन दोपहर दो से शाम पांच बजे तक ली जाएगी। तृतीय वर्ष में कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस विषय के प्रोग्रामिंग इन जावा की परीक्षा 21 नवंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। अंग्रेजी के एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन और संगीत विषय के थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड घराना ट्रेडिशन की परीक्षा 27 नवंबर को होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की परीक्षा 28 नवंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। शास्त्री प्रथम वर्ष में दर्शन विषय की परीक्षा 23 नवंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। द्वितीय वर्ष में वेद विषय की परीक्षा इसी दिन सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक होगी। तृतीय वर्ष में एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन की परीक्षा 27 नवंबर को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। यह परीक्षा स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ ही आयोजित की जाएगी।