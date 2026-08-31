हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करने पर विचार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करने पर विचार किया जाएगा। इसके तहत डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि सामंजस्य और भाईचारे से ही आदर्श समाज का निर्माण संभव है क्योंकि इससे सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है। ऐसे वातावरण में शांति, सद्भाव और सहयोग की भावना विकसित होती है, जो किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव बनती है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित 222 गो सदनों व गो अभयारण्यों में 23018 गोवंश को आश्रय प्रदान किया गया है। सात गो सदनों व अभयारण्यों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 2200 से 2500 बेसहारा गोवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा। गो सेवा आयोग द्वारा गोसदनों व गो अभयारण्यों में पल रहे बेसहारा गोवंश के पालन-पोषण के लिए प्रतिमाह 1200 रुपये प्रति गोवंश सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।