Shimla News: शहर में आपदा प्रबंधन कार्यालय व पार्किंग बनाने को मंजूरी, कर्मियों को मिलेगा एरियर

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शहर के मल्याणा में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का निर्माण होगा। सरकार इसका निर्माण करवा रही है। नगर निगम से इसके निर्माण के लिए जमीन की एनओसी मांगी थी। समिति ने फैसला लिया कि प्राधिकरण को इस शर्त पर एनओसी दी जाएगी कि इस भवन की एक मंजिल में नगर निगम के अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट सैल का दफ्तर बनेगा। मल्याणा वार्ड के फ्लावरडेल में 19.49 लाख रुपये से नई स्टील पार्किंग का निर्माण होगा। कमला नेहरू अस्पताल के पास संस्थाओं की मदद से गेस्ट हाउस-सराय का निर्माण किया जाएगा। कोर एरिया में बनने वाले इस भवन के नक्शे को अब यदि मंजूरी मिलती है तो इसमें एक मंजिल नगर निगम को देनी होगी। एक मंजिल में सराय बनेगी।मशोबरा वार्ड में चौक के पास 17.24 लाख रुपये से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होगा। किराया न देने पर कृष्णानगर में एक स्टॉल का आवंटन रद्द किया जाएगा। ढली पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर में लीज पर राजकीय केंद्र पाठशाला ढली के संचालन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में उप महापौर उमा कौशल, पार्षद सिमी नंदा, अंकुश वर्मा, रचना भारद्वाज, कुसुम ठाकुर और निगम अधिकारी मौजूद रहे।