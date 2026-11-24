Shimla News: विश्व सेवा रत्न अवार्ड के लिए मांगे आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। विश्व सेवा परिषद की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व सेवा रत्न अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य सेवाभावी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्थाएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्जीव और सजीव जगत के विकास के लिए कार्य करने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति, संस्थाएं और समाजसेवी भी इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक संस्था की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की है। यह जानकारी विश्व सेवा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं प्रधान डॉ. बीबी राज ने दी। संवाद
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