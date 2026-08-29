Shimla News: दयानंद स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। दयानंद पब्लिक स्कूल (डीएवी) के मिडिल विंग का वार्षिक समारोह शिक्षा से शिखर तक विषय के साथ आयोजित किया गया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य अनुपम ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह का मुख्य आकर्षण पुरस्कार वितरण रहा जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संवाद
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