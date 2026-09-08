एएमआरयू मंडी: पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले का शेड्यूल जारी, जानें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) हिमाचल प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एलाइड एवं हेल्थकेयर कॉलेज हमीरपुर में पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय बाद में घोषित करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 13 सितंबर रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और प्रॉस्पेक्टस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कॉलेज में चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (बीएओटी), बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी (बीएमआरआईटी), बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (बीएमएलएस) और बैचलर ऑफ डायलिसिस थैरेपी टेक्नोलॉजी (बीडीटीटी) शामिल हैं।

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