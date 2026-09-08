नई पहल: अब 108 एंबुलेंस में ही मिलेगी एंटी स्नेक वेनम, हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश में सांप के डसने की घटनाओं में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब 108 एंबुलेंस में ही एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही उपचार मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इस सुविधा से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में संचालित करीब 250 एंबुलेंस में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।

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