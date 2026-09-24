Shimla News: विद्यार्थियों को करवाया एआई का कोर्स
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा में 45 घंटे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमाणपत्र (एआई) कोर्स करवाया गया।पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी विभिन्न तकनीकी जानकारियां दी गईं। समापन अवसर पर कॉलेज के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. राजेश चौहान ने विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता और प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में एआरसी सी-डैक पेस की ओर से गौरव और विजय भी मौजूद रहे। संवाद
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