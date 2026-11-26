Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने 8.28 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में कोटखाई निवासी बादल टिटला को जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अगस्त 2026 को पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान शाम के समय सोलन की ओर से आ रही पंजाब रोडवेज की एक बस को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी से 8.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। संवाद
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