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Shimla News: प्रदर्शनी में दिखी हिमाचल के मंदिरों की झलक

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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A glimpse of Himachal's temples was seen in the exhibition
शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में बुधवार को इतिहास विभाग की ओर से हमारा मंदिर हमारी पहचान विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें 110 छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को मॉडल तथा चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया। छात्राओं ने मंदिरों की स्थापत्य शैली, बनावट और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियों को प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में हाटेश्वरी माता मंदिर, मां भीमाकाली मंदिर, हिडिंबा मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर और कामाक्षा मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों को दर्शाया गया। इतिहास विभाग के प्रो. प्रतिबिंद पांडे के निर्देशन में इस प्रदर्शनी को तैयार किया गया।महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनुरिता सक्सेना ने बतौर मुख्य अतिथि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और जड़ों को जानने का अवसर मिलता है। उपप्राचार्य डॉ. सुभाष काप्टा सहित शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। संवाद
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