{"_id":"62891d4016e26b55434cb0c0","slug":"90-applied-for-the-post-of-state-information-commissioner-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 90 ने किया आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST