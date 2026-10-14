Shimla News: रामनगर में जलेगा 35 फीट ऊंचा रावण
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के रामनगर में विजयदशमी पर 20 अक्तूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनगर यूथ क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उत्सव के दौरान 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस पुतले को जाठिया देवी में तैयार किया जा रहा है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम के तहत शाम छह बजे से रात आठ बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान करीब एक घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी। यह जानकारी क्लब के सदस्य राकेश पंडित ने दी। संवाद
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