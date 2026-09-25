हिमाचल: 21 प्रशासनिक, सचिवालय अधिकारी 2027 में हो जाएंगे सेवानिवृत्त, कार्मिक विभाग ने जारी की सूची

ये अधिकारी भी होंगे सेवानिवृत्त

डॉ. विकास सूद 30 नवंबर 2027 को अतिरिक्त सचिव तकनीकी शिक्षा एवं जल शक्ति विभाग के पद से सेवानिवृत्त होंगे। वहीं कुलदीप सिंह पटियाल भी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। सचिवालय सेवा के मंत्रिस्तरीय स्टाफ संवर्ग में अंजना शर्मा 31 जनवरी, हेम सिंह 28 फरवरी, वंदना 31 मार्च, रमेश चंद 30 अप्रैल, नारायण सिंह 31 मई और ओम प्रकाश 30 सितंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। वहीं राजेश गौतम अवर सचिव (वित्त) 31 अक्तूबर को तथा पुनीत सेठ उप सचिव (परिवहन) एवं उप सचिव उप मुख्यमंत्री कार्यालय 31 दिसंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। सचिवालय सेवा के व्यक्तिगत स्टाफ संवर्ग में अलाउद्दीन मोहम्मद वरिष्ठ विशेष निजी सचिव 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। राजेश भारद्वाज प्रधान निजी सचिव 30 अप्रैल को, नरेंद्र सिंह विशेष निजी सचिव 30 जून को और उमेश जसवाल प्रधान निजी सचिव 31 जुलाई 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। सरोज सिंह, प्रधान निजी सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय 31 दिसंबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।