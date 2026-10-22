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Shimla News: बिना लाइसेंस के पटाखे के 200 बॉक्स पकड़े, कारोबारी पर केस

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
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200 boxes of unlicensed firecrackers seized, case filed against businessman
कच्चीघाटी में किराये के कमरे में रखे थे पटाखे
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पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। पुलिस ने कच्चीघाटी में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे रखने के मामले में एक कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने किराये के कमरे से 12 प्लास्टिक बोरों और दो कार्टन में रखे 40 तरह के पटाखे बरामद किए। इनमें 200 छोटे-बड़े बॉक्स शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार बालूगंज थाने की पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कच्चीघाटी में सब्जी और फल की दुकान करने वाले राम विलास गुप्ता ने एक भवन में कमरा किराये पर लिया है, जहां बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान वहां भारी मात्रा में पटाखे मिले।
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पुलिस ने कारोबारी से पटाखे रखने और बेचने से संबंधित वैध लाइसेंस या परमिट मांगा लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर कारोबारी के खिलाफ बालूगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर शिमला पुलिस पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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